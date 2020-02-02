Легендарного Гасана Ширинова наконец отправили на пенсию

Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Гасан Ширинов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, он был отправлен на пенсию по приказу министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова.

На эту должность приказом министра внутренних дел назначен полковник полиции Нурулла Мамедханлы.

Отметим, что 26 января этого года Ширинову исполнилось 70 лет. С 1994 по 2010 год он занимал должность начальника управления Государственной дорожной полиции города Баку.