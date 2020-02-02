Турецкие правоохранительные органы задержали в Стамбуле 17 человек, которые, по версии следствия, готовили покушение на вора в законе Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

В ходе операции, проведенной турецкими силовиками 31 января, были задержаны девять азербайджанцев, пятеро грузин, двое украинцев и один россиянин. У предполагаемых киллеров изъяли 11 пистолетов, один автомат и 222 патрона к ним. По данным турецких правоохранительных органов, руководил группировкой 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович).

24 декабря 2019 года сообщалось о драке, произошедшей в одном из ресторанов Стамбула, где вместе с друзьями отдыхал Мага Руставский, племянник Надира Салифова. В ресторан пришел Квежович в сопровождении 15-20 человек. Он позвал Руставского и спросил, хочет ли тот стать вором в законе. Мага ответил утвердительно.

Тогда Чихладзе поинтересовался у него, почему в таком случае тот не вмешался, когда его (Чихладзе) избили на первой встрече с Надиром Салифовым. Чихладзе отметил, что его — вора в законе — избил «фраер» (лицо, занимающее более низкое положение в преступной иерархии). На вопросы Чихладзе Мага Руставский ответил резко, после чего вор в законе набросился на него с кулаками. Завязалась потасовка, в ходе которой один из сторонников Чихладзе нанес Руставскому ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, но рана оказалась не опасной.