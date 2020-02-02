Стрельба в автобусе в США: пострадали пассажиры

Шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе в Калифорнии, США, сообщает NBC News со ссылкой на начальника отдела коммуникаций дорожного патруля штата Стива Лофтуса.

Неизвестный открыл стрельбу в автобусе, следовавшем из Лос-Анджелеса в область залива Сан-Франциско. В автобусе находились 40 человек, шесть из них пострадали.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, заявил Лофтус.

В настоящее время злоумышленник задержан, его мотивы следствию установить не удалось.