Министр обороны Турции: "Нейтрализованы десятки сирийских военных"

Более 70 военнослужащих сирийской армии были нейтрализованы в ходе операции Анкары в Идлибе на северо-западе Сирии в ответ на обстрел со стороны армии САР военнослужащих ВС Турции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

Минобороны Турции ранее сообщило, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Мы принимаем все меры в ответ на это нападение. Наши военные поразили 54 цели в Идлибе, нейтрализовали 76 сирийских солдат", - цитирует Акара агентство.

По его словам, турецкие военные накануне дважды уведомили своих российских коллег о перемещении ВС Турции в Идлибе.