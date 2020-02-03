Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем

Власти Пакистана заявили в понедельник, что возобновляют авиасообщение с Китаем спустя три дня после того, как полеты были запрещены из-за вспышки нового типа коронавируса, передает РИА Новости.

"Мы возобновляем авиационное сообщение с Китаем", - заявил заместитель министра авиации Абдул Саттар Хохар, которого цитирует издание.