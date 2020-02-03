Коронавирус наступает на человечество

Леонид Швец, автор haqqin.az 3 февраля 2020, 21:50

Китайский коронавирус продолжает пожинать трагический урожай, и пока нет никакой определенности, когда его развитие пойдет на спад. Эпидемия перешла уже на новый уровень, теперь это пандемия, поскольку вирус вырвался за пределы одного континента, и проблема стала по-настоящему глобальной. По данным на понедельник, число выявленных заболевших составило более 17 тысяч человек в 23 странах, количество смертей приближается к четыремстам. Однако ученые имеют основания сомневаться, что эти цифры дают полную картину. Все затрудняет незаметное протекание инкубационного периода. Даже те люди, которые прошли проверку после контакта с вирусом, могут оказаться его носителями, поскольку на момент проверки не имели никаких болезненных симптомов. Их отпускают, и они становятся разносчиками.

Единственный сколько-нибудь утешительный параметр болезни – это, похоже, не очень высокий уровень смертности, который составляет 2-3%. Но, как справедливо указывают эпидемиологи, даже 1% от миллиона – это 10 тысяч, поэтому главная задача заключается в том, чтобы остановить пандемию, а с этим по-прежнему проблемы. В качестве слабого места, где коронавирус может нарастить свою силу, указывают Африку. Там работают около миллиона китайцев, занятых преимущественно в добывающей промышленности, и распространение коронавируса в этой среде в странах, не имеющих соответствующих организационных и технических возможностей выявлять и изолировать зараженных, может приобрести абсолютно неконтролируемый характер. Возникновение еще одного очага болезни, помимо Китая, чревато непредсказуемыми последствиями. Открывшиеся 3 февраля после перерыва на лунный Новый год Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в начале торгов рухнули сразу на 9%, лишь немного отыграв к концу дня. На карантин закрыт портовый город Веньчжоу, и это плохая новость, потому что затронуто побережье, где сосредоточены основные торгово-промышленные центры Китая. Представьте себе масштабы катастрофы, если придется закрыть Шанхай. На фоне этих новостей еще больше упала цена на нефть, которая ушла на значения 2017 года – ниже 55 долларов за баррель. Опасения, что Китай, а вместе с ним и остальной мир, сильно зависящий от здоровья одной из крупнейших экономик планеты, стоят на пороге большого кризиса, усилились.