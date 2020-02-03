Путин и король Салман обсудили нефть
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.