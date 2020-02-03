Украина и Турция договорились о военно-финансовом сотрудничестве

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, сообщается на сайте украинского президента.

Главы оборонных ведомств двух страны в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о реализации финансовой помощи.

Условия соглашения предусматривают выделение Турцией около $36 млн на нужды Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эдрдоган прибыл в Киев с рабочим визитом.