Имя экс-президента Польши снова в эпицентре скандала. Правда, в нем замешан не сам Лех Валенса. Доминик В., сын умершего в 2017 году Пшемыслава Валенсы (сына Нобелевского лауреата), только что осужден окружным судом Гданьска на 2 года и 8 месяцев тюремного заключения. Он был обвинен по нескольким статьям: за управление автомобилем в пьяном виде, за неуважение к полицейским и использование силы против охранника. Приговор вступил в силу. Об этом сообщило агентство PAP.

Таким образом, суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, вынесенный еще в 2019 году. Кроме того, ему запрещено в течение 6 лет управлять любыми транспортными средствами. Обвиненный молодой человек должен выплатить около 2 тысяч евро в фонд помощи пострадавшим.

«Вопреки утверждениям прокурора, наказание не есть мягким. Не является оно и наказанием чрезмерно строгим. Лишение свободы на 2 года и 8 месяцев является наиболее справедливым. Это безусловное лишение свободы и подсудимый должен его отбыть. За вычетом того срока, который он уже отбыл в качестве временно арестованного», - так сказал в обоснование приговора председатель судейского состава Марек Скварцов.

По данным гданьской прокураторы, 25 февраля 2018 года Доминик В., не имея прав на вождения и будучи нетрезвым, ехал на автомобиле «Фольксваген гольф» по одной из улиц Гданьска. Машина моталась по проезжей части слева направо, выезжая на тротуары, вынуждая пешеходов спасаться, врезаясь в другие автомобили.

После теста на алкоголь оказалось, что в крови нарушителя было его выше 2 промилле. Обвиняемый проявил неуважение к полицейским при задержании и применил силу к охраннику, который пытался это сделать.

Всего же Доминик В. обвинялся по пяти статьям Уголовного кодекса, и в целом ему грозило 12 лет тюрьмы. Однако на суде первой инстанции он признал себя виновным только по двум обвинениям — вождении в нетрезвом состоянии и повреждении автомобилей.

Но это не единственное дело против внука бывшего президента Польши. Впереди рассмотрение нарушения неприкосновенности его партнерши. По новому обвинению он предстанет на днях перед тем же судом Гданьска. И, возможно, новый приговор назначит ему еще один срок.