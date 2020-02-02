В ближайшую среду в Европарламенте будут дебаты по договору о справедливых ценах на мясо во всем Евросоюзе. Мясная отрасль понесет убытки от производимого во время производства кормов газа - двуокиси углерода. Это будет означать увеличение цен на говядину или телятину в размере около 50 центов на 100 граммов. Об этом сообщило издание bezprawnik.pl

Оригинальное решение евродепутатов — повышение цен на мясо, как средство борьбы с глобальным потеплением. В разговорах об экологической проблеме уже кто-то говорил о производстве мяса, как одной из ее причин, называя цифру в 18 процентов, которую составляет корм для животных в антропогеничных выбросах парниковых газов. Логичным продолжением этого аргумента и одним из мероприятий по снижению двуокиси углерода в атмосфере должно быть снижение потребления мяса. И, конечно, введение налога на мясо должно, по мнению реформаторов, стать мерой по снижению его потребления.

Один из членов коалиции, которая выступает за новый общеевропейский налог, Филип Мэнсбридж заявил:

«Пришло время, чтобы мы предприняли определенные действия в сфере политики, касающейся влияния животного белка на окружающую среду, цена на который искусственно поддерживается на слишком низком уровне в течение слишком долгого времени. У нас есть решение, справедливое для крестьян и поддерживает переход на систему питания, основанную на в большей степени на растениях, которая нам потребна, если мы серьезной думаем об улучшении в изменениях климата».

Новый налог, если он будет введен, будет приносить ежегодно до 8 миллиардов евро. Эти средства, по замыслу инициаторов, могли бы быть использованы для уравновешенного развития во всех странах-членах ЕС. Это означает, что финансовые средства от налога могут быть направлены на помощь крестьянам для инвестирования в уравновешенные приемы хозяйствования или как дотация на производство все более дорожающих овощей и фруктов. Это пошло бы на пользу и хозяйствам с низкими доходами.

До сих пор в странах ЕС речь шла о снижении цен на мясо и мясные изделия, в то время, как цены на овощи и фрукты ползли вверх.

Если Европарламент осуществит свой план, то все изменится. Цена говядины возрастет на 47 евроцентов за 100 граммов, а в случае со свининой повышение будет немного меньше — 36 евроцентов за 100 граммов. За каждые 100 граммов курятины придет платить на 17 евроцентов больше.

К 2030 году авторы законопроекта предполагают снижение потребления мяса крупного рогатого скота, свинины и птицы: говядины на 67 процентов, свинины на 57, а курятины на 30.

Надо сказать, что во многих странах Европы мясная продукция — традиционная часть повседневной жизни и рациона питания. Именно мясо телятины врачи рекомендуют давать маленьким детям, для получения ценного при росте белка. В кафе и ресторанах многих стран именно мясные деликатесы составляют большую часть меню. Европарламентарии, ретивые в борьбе за чистую атмосферу Земли, вероятно, считают внедрение вегетарианских и веганских блюд в рацион европейцев, полезной мерой в этом процессе.

Думается, что все же следовало бы поискать другие сферы, где парниковые газы производятся, не затрагивая мясной вопрос.

Традиции питания — вещь национально важная и чувствительная во всем мире. Потому отказаться от традиции часто не под силу даже под давлением. Пример тому — мясо китов, которое разрешено добывать и употреблять норвежцам, исландцам, японцам и некоторым другим народам.