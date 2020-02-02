Раскрыт способ избежать серьезных проблем с сердцем

Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли способ избежать проблем с сердечно-сосудистой системой с помощью растительной диеты. В животной пище содержится большое количество содержащих серу аминокислот, которые увеличивают вероятность хронических нарушений. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишет «Лента.ру».

В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек, у которых после 10-16-часового голодания были определены уровни специфических биомаркеров в крови, указывающих на наличие или высокую вероятность развития хронических заболеваний. К таким биомаркерам относят холестерин, триглицериды, глюкоза и инсулин. На основе выявленных уровней была составлена сводная таблица риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно результатам, среднее потребление серосодержащих кислот среди добровольцев почти в 2,5 раза превышало суточную потребность. При этом диеты с пониженным количеством серосодержащих аминокислот (метионина и цистеина), которые в обилии встречаются в мясе и молочных продуктах, снижали опасные уровни биомаркеров. Наоборот, частое употребление животных продуктов способствовало высокому кардиометаболическому риску с учетом таких факторов, как пол, возраст и наличие гипертонии.

Люди, которые едят большое количество растительных продуктов, таких как фрукты и овощи, будут потреблять меньше серосодержащих аминокислот.