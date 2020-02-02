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Считанные дни разделяют нас с вами до знаменательного политического события в общественной жизни Азербайджана – парламентских выборов. Уже сегодня, на финишной прямой крайне напряженной и конкурентной избирательной гонки, можно подвести первые итоги наиболее демократических, если не сказать драматических по накалу страстей и эмоций, выборов за всю новейшую историю Азербайджана, начиная с первых свободных выборов в феврале 1990 года в Верховный Совет едва обретшей суверенитет республики. Как и в постперестроечную эпоху, демократизация и гласность явились неотъемлемым атрибутом объявленной руководством Азербайджана реформаторской политики. Известные эксперты и аналитики выступают с первыми итогами и анализом важнейшего предвыборного процесса. Накануне известный азербайджанский аналитик, бывший завотделом Администрации президента Эльнур Асланов выступил на страницах украинского издания LB.ua с выкладкой, в которой подвел итоги предвыборной кампании. Представляем вниманию читателей haqqin.az статью Э.Асланова. * * *

До внеочередных парламентских выборов в Азербайджане остаются считанные дни. Внеочередной характер выборов стал неожиданностью даже для сведущих в политике людей. В конце ноября правящая партия выступила с идеей, что парламентарии должны отвечать духу реформ, инициированных Президентом, предложила Парламенту самораспуститься и провести первые в истории страны внеочередные выборы. Президент Ильхам Алиев, он же председатель правящей партии, согласился с инициативой. Итог: 9 февраля 2020 года пройдут парламентские выборы, которые должны ознаменовать новую веху в политической истории Азербайджана. Предыстория Объявлению внеочередных парламентских выборов предшествовали интересные с политической точки зрения процессы. Еще в начале прошлого года Президент Ильхам Алиев инициировал реформы, которые были нацелены на постепенную трансформацию политической и экономической систем. Была поставлена задача перехода из страны нулевых в государство, открытое внешним инвесторам, инновациям и перспективным экономическим инициативам. Изменения коснулись налоговых, таможенных и других органов государственной власти, которые стали демонстрировать максимально транспарентный подход к бизнесу.

Налоговые реформы сформировали почву для создания новых рабочих мест, а самое главное – вернули веру в возможность развить малый и средний бизнес. Схемы «обналичек» и иные механизмы остались в прошлом, ибо стало невыгодно обходить фискальные нормативы. В течение последующих нескольких месяцев Президент начал «процесс омолаживания» в системе государственного управления. На смену людям преклонного возраста пришли обученные в лучших зарубежных ВУЗах мира технократы. Перед ними были поставлены задачи искоренения коррупции, совершенствования механизмов взаимодействия с гражданами, повышения транспарентности и отчетности государственных органов. Должности глав исполнительных властей стали занимать молодые люди, продемонстрировавшие навыки эффективной организационной работы. На фоне всех этих изменений появилась необходимость и в обновлении состава Парламента. LFM (lookingformember) 60% населения Азербайджана – молодёжь. Новый политический курс дает им возможность не просто вступить в политическую гонку, а выиграть в ней, заняв своё место. Онлайн-формат всех действий приближается к стримингу: мы можем наблюдать за действиями всех игроков, прохождениями уровней, получением опыта, прокачиванием скиллов каждого. Не так давно мы могли наблюдать выборы в Украине, которые практически полностью прошли в цифровом формате. Онлайн-взаимодействие Владимира Зеленского с электоратом в Instagram и Facebook уже никого не удивляло. Да, многие азербайджанские политики начали использовать соцсети для взаимодействия с аудиторией, но далеко не все понимают технику и этот формат работы. При этом поколение, «выросшее» в соцсетях, даёт фору едва ли не в формате стрима: они в онлайне рассказывают обо всех своих действиях и планах, что находит отклик у их аудитории – у молодёжи. Это идеально укладываются в политический курс Президента, который пригласил молодёжь к активному участию в парламентских выборах 2020.

Прокачивание скиллов Чтобы выиграть на выборах, молодёжи необходимо продемонстрировать свои скиллы и показать политические амбиции и способности. Существует прямая связь между развитием социальных медиа и участием молодежи в политике. Обсуждения в социальных медиа сегодня являются зеркальным отражением процессов и дискуссий, происходящих в стране. Прозрачность социальных медиа создала возможность максимальной активности нового поколения в политических процессах. Действия в Facebook являются важными предикторами политического участия. «Игра» идёт не в традиционных СМИ, не в газетах, по ТВ и радио, она идёт в YouTube, Facebook и Instagram. Именно онлайн-площадки стали основой политической платформы для десятка молодых кандидатов. Они сделали ставку на более чем три миллиона пользователей Facebook в стране. Это первый подобный случай повсеместной политической активности в социальных сетях, и можно с уверенностью заявить, что политика в Азербайджане трансформируется в цифровое пространство. Фактически, сейчас мы наблюдаем beta-версию будущего с её новой политической реальностью и качественно иным уровнем демократического развития страны. Впервые в азербайджанской политике выборной диалог между кандидатами, споры, дискуссии и даже обвинения происходят в социальных сетях, собирая своих сторонников и противников. +100 к активности Активность молодых кандидатов не ограничивается онлайн-форматом. Они демонстрируют формат максимальной открытости, встречаются с избирателями, ходят от двери к двери, напрямую обращаются к электорату, пытаясь выявить его проблемы и совместно найти решения. Если социальные сети позволяют молодежи быстрее мобилизовать свои силы и начать реализацию политических амбиций, то оффлайн-общение дало им уверенность в своих силах и устремлениях.

Возможно, не все эти целеустремленные молодые люди пройдут в Парламент, однако за время подготовки к выборам скиллы будут прокачаны.Полученный опыт кандидатов наверняка будет по достоинству оценен властью, ведь его можно использовать для дальнейшего развития страны во благо общества. Пусть даже первое beta-тестирование молодого кандидата не приведёт к планируемой победе, оно может стать началом «нового уровня». Команда этого «уровня» будет формироваться из активных, увлеченных молодых людей, готовых реализовывать инициативы, направленные на реформирование и улучшение системы государственного управления. Как пройдёт финал? На выборах в Парламент зарегистрировались более 1600 кандидатов из 125 округов. За парламентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать более 400 человек с международных организаций, среди которых Совет Европы, БДПИЧ ОБСЕ, МПА СНГ и около 23 000 местных наблюдателей.