Знаменитая Камелия Дунавска: «Все мечтают иметь такие условия, как в Азербайджане»

Отдел спорта 01:49

Групповая команда Турции по художественной гимнастике в эти дни находится на сборах в Баку. Тренирует команду известная болгарская специалистка, чемпионка мира-1987 и чемпионка Европы-1988 в групповых упражнениях Камелия Дунавска.

«Мы приехали в Баку на десять дней, отсюда отправимся на соревнования в Москву, - рассказывает в беседе с haqqin.az знаменитая в прошлом спортсменка. - Групповая команда Турции очень молодая. Я работаю с ними уже три года. С прошлого года они выступают среди взрослых. Все идет хорошо, прогресс заметен. Девочки очень мотивированы, работают усердно. Я надеюсь, что в этом году они проявят себя. Задача, поставленная перед нами Турецкой федерацией, — это попадание на Олимпиаду в Токио. Я понимаю, что кто-то подумает, что миссия в данном случае невыполнима, но нам необходимо верить в успех. У нас прекрасные и очень сложные упражнения. Если мы будем много работать и нам улыбнется удача, то я думаю, мы можем добиться хорошего результата. Шанс попасть на Олимпиаду будет на чемпионате Европы, где на кону будет стоять одна путевка. Это спорт, никто не знает, как все получится. Почему бы эту единственную квоту не завоевать сборной Турции?»

В целом, по словам тренера, художественная гимнастика в Турции развивается медленно. «В Турции художественная гимнастика не так популярна, как спортивная, - считает она. - Это очень сложный вид спорта, и многие девочки после определенного возраста выбирают учебу, а не спорт. Но наша групповая команда мотивирована выступать вплоть до Олимпиады-2024. Девочки очень молодые, большинству из них по 16 лет. Федерация Турции делает все возможное для нас. В этом году мы поедем на все соревнования. Как видите, нам также создали условия провести сбор в Баку. В Турции нет такого зала, поэтому мы приехали сюда, в этот великолепный комплекс. Люди здесь очень хорошие, девочки чувствуют себя комфортно. Главный тренер сборной Азербайджана, моя соотечественница Мариана Василева, делает все, чтобы помочь нам. И это не только потому, что мы с ней дружим. Она открыта и добра ко всем, кто сюда приезжает. Мариана проделала тут большую работу. Я думаю, что любая команда, любой тренер, любая гимнастка мечтают иметь такие условия. Я знаю Мариану около 20 лет. Она прекрасный человек, отличный тренер и руководитель».

Вспоминая свою спортивную карьеру, Камелия Дунавска говорит о том, что ушла из индивидуальной гимнастики в групповую из-за очень большой конкуренции в сборной Болгарии. «В те годы в Болгарии было много сильных гимнасток. У нас было около 15 спортсменок одного уровня, и наш тренер Нешка Робева отправила меня в групповую команду. Групповые упражнения нравились мне больше, чем индивидуальные. Я и сейчас считаю, что групповые соревнования намного более зрелищные». Сестра-близняшка Камелии Адриана Дунавска является серебряным призером Олимпиады-1988 в Сеуле в индивидуальных соревнованиях. «Сейчас Адриана не в гимнастике, она работает в совершенно иной сфере и чувствует себя прекрасно, - говорит ее сестра. - Иногда в шутку я говорю, что Адриана – единственная умная среди нас, потому что решила покинуть гимнастику (смеется).