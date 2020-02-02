Ильхам Алиев: “В некоторых случаях чиновники бросаются за своей долей и хотят что-то урвать”

«Пусть платят налоги, и кроме налогов никому, ни одной организации, ни одному человеку не дают ни маната. Потому что у взяточничества есть две стороны: дающий и берущий. И я сейчас говорю потенциальным взяткодателям, остановите это. Если кто-то требует у вас что-то без оснований, немедленно сообщайте об этом Администрации президента, Кабмину, центральным исполнительным органам. Это ни в коей мере недопустимо. Потому что во многих случаях препятствием для развития предпринимательства является самоуправство чиновников. Как только чиновники замечают, что где-то начинается работа, в некоторых случаях немедленно бросаются туда и требуют свою долю, или же хотят что-то урвать. Этому должен быть положен конец», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что предприниматели должны платить налоги. Потому что их налоги означают жизнь страны и ее граждан.

«Конечно же, проводимые реформы в налоговых органах оказывают большую помощь предпринимателям. Сейчас предприниматели знают из чего состоят правила. А правила очень просты. Они должны организовать свою деятельность в соответствии с законодательством, должны заключать трудовые договора, и не эксплуатировать работников. По имеющимся у меня сведениям, они заставляют работать работников сверхурочно. У нас 8-часовой рабочий день. И никто не должен работать сверх этого. Этому должен быть положен конец и Кабмин должен это контролировать. Необходимо провести особое совещание и обсудить эти вопросы, и если допускаются такие случаи – то предприниматель будет наказан. Я обращаюсь и к работникам. Вы не работайте без трудового договора. Я знаю, что в некоторых случаях вас заставляют. Но вы знайте, что если не будет трудового договора, то завтра вы не сможете получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны платить налоги, соблюдать все законные требования и быть ответственными. В то же время они не должны проводить сокращения работников без оснований. Потому что каждое сокращенное рабочее место оставляет одну семью без хлеба. На это нельзя идти», - сказал глава государства.