Иран приговорил к смертной казни агента ЦРУ

В Иране предполагаемый агент ЦРУ приговорен к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает ТАСС.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, - цитирует Хосейна Исмаили агентство Tasnim. - Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США".