Рассказывая о молодежной политике, которую проводил общенациональный лидер Гейдар Алиев, председатель Госкомитета Сафар Мехтиев отметил, что Гейдар Алиев всегда уделял особое место образованию, сохранению здоровья молодежи, а также тому, чтобы они были представлены в государственном управлении и занимали передовое место во всех сферах общества.

В Государственном таможенном комитете прошла церемония предоставления сертификатов членам отряда «Таможенник-волонтер». На мероприятии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета, генерал полковник таможенной службы Сафар Мехтиев и руководители соответствующих структур.

Глава Госкомтаможни особо отметил роль первого вице-президента Мехрибан Алиевой в формировании волонтерского движения заявив, что реализуемые по ее инициативе социально-гуманитарные проекты и международные мероприятия позволили тысячам молодых людей реализовать свой потенциал.

Сафар Мехтиев отметил, что в рамках успешной молодежной политики, проводимой в настоящее время президентом Ильхамом Алиевым, сформировалось волонтерское движение, которое действует во многих государственных структурах.

По словам Сафара Мехтиева, первый отряд «Таможенников-волонтеров» был сформирован в июне прошлого года. Целью этого было более эффективное использование потенциала молодежи, повышение их навыков и поддержка развития волонтерского движения в стране.

До сегодняшнего дня в рамках волонтерского движения тысячи молодых людей получили возможность повысить свои навыки и были обеспечены работой. Высоко оценив деятельность второго отряда «Таможенников-волонтеров», Сафар Мехтиев пожелал им успехов в дальнейшей работе.

В то же время он отметил, что четыре волонтера, которые глубоко изучили таможенное дело, были приняты на работу в таможенные органы.