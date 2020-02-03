И российский премьер поздравил Полада Бюльбюльоглу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюльоглу с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского правительства.
Согласно информации, российский премьер отметил вклад Бюльбюльоглу в укрепление отношений России и Азербайджана.
«Ваши замечательные песни стали близкими и любимыми для миллионов слушателей, вошли в репертуар многих талантливых исполнителей. Они по-прежнему покоряют своей искренностью, красотой и редким жизнелюбием. Столь же ярко Вы проявили себя как государственный и общественный деятель. Не раз демонстрировали умение твердо отстаивать свои позиции, принимать взвешенные решения. Сегодня на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Вы вносите важный вклад в укрепление отношений между нашими странами», - говорится в поздравительной телеграмме российского премьера.