Тамилла Алиева, собкор 12:59

Одним из самых ожидаемых и обсуждаемых событий 2020 года с полной уверенностью можно назвать парламентские выборы, которые состоятся 9 февраля. Особый интерес к нынешним выборам обусловлен еще и тем, что осуществляемые главой государства Ильхамом Алиевым реформы, его четко выверенный курс на борьбу с коррупцией придают обществу новые силы, способствуют активному вовлечению их в полноправное участие в общественно-политической жизни страны. Одним из тех, кто стремится внести свой вклад в реализуемые реформы, направленные на процветание страны, рост благосостояния народа, является кандидат в депутаты от 51-го Гусарского избирательного округа Алиев Эмин Натик оглы.

Биография Э.Алиева тесно связана с его родным Гусарским районом. Он родился в 1984 году в Гусаре. Окончив там же среднюю школу, в 2001 году, набрав высокие баллы, поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета, по окончании которого ему были присвоены степени сначала бакалавра, а потом и магистра юриспруденции. После учебы в вузе Э.Алиев отдал свой гражданский долг Родине - прошёл службу в рядах Национальной армии. После демобилизации начал свою профессиональную карьеру в Бакинском апелляционном суде. Однако в 2011 году Э.Алиев решил вернуться в родной район, где стал работать в местной компании «Pioneer». Уже в те годы Э.Алиев активно влился в общественную жизнь своего района. Стал инициатором и одним из исполнителей различных проектов, призванных пропагандировать достижения, потенциальные возможности и уникальную природу Гусарского района, способствовать его дальнейшему развитию. В числе проектов, в реализации которых он принял участие, создание на базе платформы Google медиаконтента и электронной карты Гусарского региона, программы, направленные на повышение интереса молодежи к образованию и поддержку малоимущих семей, план по развитию в районе велосипедного спорта - прокладка новых велосипедных маршрутов и треков и др.

Как считает сам Э.Алиев, пока ему удалось сделать самое малое из возможного, но останавливаться на этом он не намерен. «Я родился, вырос и живу здесь. Любые проблемы, с которыми сталкиваются жители Гусара, это и мои проблемы - наши общие проблемы. Ведь все мы ездим по одним дорогам, электричество, воду, газ получаем от одной компании. В конце концов дышим одним и тем же воздухом, ходим по одним и тем же лесам и горам… Так что решение проблем района – наша общая задача. В том числе и путем выбора такого представителя народа, который будет внимателен к своим избирателям и постарается делать максимально возможное для повышения жизненного уровня всех жителей региона. Осуществляемые в нашей стране реформы, все положительные изменения в нашей стране, поддержка нашим президентом инициативной молодежи подтолкнули меня к тому, чтобы принять участие в выборах в качестве кандидата в депутаты парламента от родного Гусарского района», - говорит Эмин Алиев.

Эмин Алиев свободно владеет азербайджанским, лезгинским, русским и английским языками, что позволяет ему без всяких проблем устанавливать контакт с представителями разных народов и разных культур. Немаловажно и то, что кандидат является юристом по образованию, предпринимателем по роду деятельности. Навыки предпринимателя и образование юриста позволяют ему хорошо разбираться в правовых аспектах экономики и в то же время с пониманием относиться к нуждам и проблемам граждан, помогают принимать верные решения на перспективу, выступать с интересными, научно-обоснованными предложениями. В своей обширной предвыборной платформе Э.Алиев выделил важнейшие аспекты, которые считает наиболее важными для населения района. В частности, молодой кандидат акцентирует внимание на следующих жизненно важных направлениях: Образование - Выступить с законодательным предложением для дополнительной мотивации учителей к работе в сельской местности, особенно в отдаленных, высокогорных селах. Это поможет решению проблемы вынужденного перехода учащихся в расположенные в райцентрах школы для получения лучшего образования. Дети смогут тратить свое время на что-то более полезное, чем на многочасовую дорогу до школы и обратно. - Выдвижение законодательной инициативы для выделения большего количества бюджетных мест в вузах, а также предоставления льгот для студентов - выходцев из отдаленных районов, в том числе увеличение мест в студенческих общежитиях, стипендий, выделение беспроцентных студенческих кредитов.

Сельское хозяйство - Законодательная инициатива по поощрению использования новых технологий, интенсивного садоводства в малых хозяйствах, дифференциации семейных и крупных хозяйств при выделении субсидий. - Вынести на повестку парламента и приложить усилия для установления минимальных цен на производимую в малых хозяйствах сельскохозяйственную продукцию, и выработки механизмов, гарантирующих ее закупку. Туризм - Подготовка законопроекта по налоговым и другим льготам в сфере туризма. На сегодняшний день нет особых льгот для инвестирования и развития в данной отрасли. - Упрощение доступа граждан в парки и заповедники, в том числе в Национальный парк «Шахдаг» с целью развитию в регионах сельского и горного туризма.

Социальные и инфраструктурные направления - Актуализация вопроса дифференциации лимитов на газ и электричество в зависимости от климатических условий регионов. - Выделение молодым семьям земельных участков и предоставление им льготных кредитов для постройки жилья, всемерное содействие осуществлению проектов, направленных на приостановку оттока людей из сел. - Направление депутатских запросов для осуществления ремонта и строительства новых дорог, важных как для туристических, так и для социальных целей. - Ускорение процесса обновления инфраструктуры электроснабжения и контроль за средствами, выделенными в этих целях. - Налаживание коммуникации между ответственными исполнительными органами в целях ускорения проектов обеспечения населенных пунктов района как питьевой, так и технической водой.

Другие направления - Обеспечение малого бизнеса возможностью получить выгодные источники финансирования. - Законодательная инициатива по определению мест сбора бытовых отходов, а также по их переработке; - Выдвижение инициативы по установлению мотивирующих методик для сбора и очистки от мусора лесов, парков и водоемов региона с помощью местных общин. - Законодательная инициатива по предоставлению налоговых и таможенных льгот для развития источников возобновляемой энергии и электрического транспорта. Все отмеченные в платформе Эмина Алиева проблемы являются жизненно важными для Гусарского района.