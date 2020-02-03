Кандидат в депутаты Эмин Алиев: «Проблемы Гусара – это мои проблемы» предвыборная чехарда
Одним из самых ожидаемых и обсуждаемых событий 2020 года с полной уверенностью можно назвать парламентские выборы, которые состоятся 9 февраля. Особый интерес к нынешним выборам обусловлен еще и тем, что осуществляемые главой государства Ильхамом Алиевым реформы, его четко выверенный курс на борьбу с коррупцией придают обществу новые силы, способствуют активному вовлечению их в полноправное участие в общественно-политической жизни страны.
Одним из тех, кто стремится внести свой вклад в реализуемые реформы, направленные на процветание страны, рост благосостояния народа, является кандидат в депутаты от 51-го Гусарского избирательного округа Алиев Эмин Натик оглы.
Биография Э.Алиева тесно связана с его родным Гусарским районом. Он родился в 1984 году в Гусаре. Окончив там же среднюю школу, в 2001 году, набрав высокие баллы, поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета, по окончании которого ему были присвоены степени сначала бакалавра, а потом и магистра юриспруденции. После учебы в вузе Э.Алиев отдал свой гражданский долг Родине - прошёл службу в рядах Национальной армии. После демобилизации начал свою профессиональную карьеру в Бакинском апелляционном суде. Однако в 2011 году Э.Алиев решил вернуться в родной район, где стал работать в местной компании «Pioneer».
Уже в те годы Э.Алиев активно влился в общественную жизнь своего района. Стал инициатором и одним из исполнителей различных проектов, призванных пропагандировать достижения, потенциальные возможности и уникальную природу Гусарского района, способствовать его дальнейшему развитию. В числе проектов, в реализации которых он принял участие, создание на базе платформы Google медиаконтента и электронной карты Гусарского региона, программы, направленные на повышение интереса молодежи к образованию и поддержку малоимущих семей, план по развитию в районе велосипедного спорта - прокладка новых велосипедных маршрутов и треков и др.
Как считает сам Э.Алиев, пока ему удалось сделать самое малое из возможного, но останавливаться на этом он не намерен. «Я родился, вырос и живу здесь. Любые проблемы, с которыми сталкиваются жители Гусара, это и мои проблемы - наши общие проблемы. Ведь все мы ездим по одним дорогам, электричество, воду, газ получаем от одной компании. В конце концов дышим одним и тем же воздухом, ходим по одним и тем же лесам и горам… Так что решение проблем района – наша общая задача. В том числе и путем выбора такого представителя народа, который будет внимателен к своим избирателям и постарается делать максимально возможное для повышения жизненного уровня всех жителей региона.
Осуществляемые в нашей стране реформы, все положительные изменения в нашей стране, поддержка нашим президентом инициативной молодежи подтолкнули меня к тому, чтобы принять участие в выборах в качестве кандидата в депутаты парламента от родного Гусарского района», - говорит Эмин Алиев.
Эмин Алиев свободно владеет азербайджанским, лезгинским, русским и английским языками, что позволяет ему без всяких проблем устанавливать контакт с представителями разных народов и разных культур. Немаловажно и то, что кандидат является юристом по образованию, предпринимателем по роду деятельности. Навыки предпринимателя и образование юриста позволяют ему хорошо разбираться в правовых аспектах экономики и в то же время с пониманием относиться к нуждам и проблемам граждан, помогают принимать верные решения на перспективу, выступать с интересными, научно-обоснованными предложениями.
В своей обширной предвыборной платформе Э.Алиев выделил важнейшие аспекты, которые считает наиболее важными для населения района. В частности, молодой кандидат акцентирует внимание на следующих жизненно важных направлениях:
Образование
- Выступить с законодательным предложением для дополнительной мотивации учителей к работе в сельской местности, особенно в отдаленных, высокогорных селах. Это поможет решению проблемы вынужденного перехода учащихся в расположенные в райцентрах школы для получения лучшего образования. Дети смогут тратить свое время на что-то более полезное, чем на многочасовую дорогу до школы и обратно.
- Выдвижение законодательной инициативы для выделения большего количества бюджетных мест в вузах, а также предоставления льгот для студентов - выходцев из отдаленных районов, в том числе увеличение мест в студенческих общежитиях, стипендий, выделение беспроцентных студенческих кредитов.
Сельское хозяйство
- Законодательная инициатива по поощрению использования новых технологий, интенсивного садоводства в малых хозяйствах, дифференциации семейных и крупных хозяйств при выделении субсидий.
- Вынести на повестку парламента и приложить усилия для установления минимальных цен на производимую в малых хозяйствах сельскохозяйственную продукцию, и выработки механизмов, гарантирующих ее закупку.
Туризм
- Подготовка законопроекта по налоговым и другим льготам в сфере туризма. На сегодняшний день нет особых льгот для инвестирования и развития в данной отрасли.
- Упрощение доступа граждан в парки и заповедники, в том числе в Национальный парк «Шахдаг» с целью развитию в регионах сельского и горного туризма.
Социальные и инфраструктурные направления
- Актуализация вопроса дифференциации лимитов на газ и электричество в зависимости от климатических условий регионов.
- Выделение молодым семьям земельных участков и предоставление им льготных кредитов для постройки жилья, всемерное содействие осуществлению проектов, направленных на приостановку оттока людей из сел.
- Направление депутатских запросов для осуществления ремонта и строительства новых дорог, важных как для туристических, так и для социальных целей.
- Ускорение процесса обновления инфраструктуры электроснабжения и контроль за средствами, выделенными в этих целях.
- Налаживание коммуникации между ответственными исполнительными органами в целях ускорения проектов обеспечения населенных пунктов района как питьевой, так и технической водой.
Другие направления
- Обеспечение малого бизнеса возможностью получить выгодные источники финансирования.
- Законодательная инициатива по определению мест сбора бытовых отходов, а также по их переработке;
- Выдвижение инициативы по установлению мотивирующих методик для сбора и очистки от мусора лесов, парков и водоемов региона с помощью местных общин.
- Законодательная инициатива по предоставлению налоговых и таможенных льгот для развития источников возобновляемой энергии и электрического транспорта.
Все отмеченные в платформе Эмина Алиева проблемы являются жизненно важными для Гусарского района.
Сейчас, уже на заключительном этапе предвыборной гонки, встретившись со многими избирателями в разных уголках родного края, Э.Алиев говорит: «Я верю в светлое будущее нашей страны, и убежден, что это будущее зависит от всех нас, от того, чем мы живем и какой жизни хотели бы для своих детей. На каждой встрече стараюсь донести эту простую истину до каждого избирателя. И самым большим счастьем для меня было бы участвовать в созидании этого будущего для нашего народа и для нашей страны. И стремление, и сила для этого у меня есть. В каждом селе, где бываю, с каждой новой встречей ощущаю все большую поддержку, слышу добрые напутствия от избирателей родного района. Они возлагают на меня свои надежды на лучшее будущее. Оправдать эти надежды, стать частью реформ, объявленных главой государства, будет для меня главной задачей на ближайшее время».
Отрадно, что такие молодые, грамотные, амбициозные сыны нашей родины, как Эмин, решились на столь важный шаг ̶ баллотироваться в депутаты и тем самым поддержать главу государства в проводимых им реформах во имя будущего нашей страны.