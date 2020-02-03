Банкир-миллионер украл еду из столовой и остался без работы

Американский банк Citigroup отстранил от работы главу подразделения по торговле высокодоходными облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Параса Шаха, потому что его обвинили в краже еды из столовой в офисе в Лондоне, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В январе Парас Шах, один из ведущих трейдеров банка в Европе, внезапно покинул свой пост. Citigroup и Шах отказались комментировать ситуацию. По информации FT, зарплата и другие выплаты Шаху составляли семизначную сумму, то есть он получал несколько миллионов фунтов стерлингов, пишет «Коммерсант».

Какую именно еду Шах якобы украл в столовой, также не уточняется.

Это не первый случай увольнения высокопоставленных британских банкиров из-за обвинений в поступках подобого рода, британские регуляторы довольно жестко относятся к таким случаям. В 2016 году японский Mizuho Bank уволил одного из банкиров, работающих в Лондоне, из-за того, что тот предположительно пытался украсть часть велосипеда своего коллеги стоимостью £5. В 2014 году британское Управление по финансовому надзору запретило занимать руководящие должности в финансовом секторе бывшему управляющему директору BlackRock Asset Management Investor Services Джонатану Барроузу после того, как стало известно, что он систематически уклонялся от оплаты проезда.