Главный сейсмолог назвал самую опасную сейсмическую зону в Азербайджане

За январь этого года в Азербайджане и на прилегающих территориях было зарегистрировано 550-560 подземных толчков. Об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли, передает Report.

По словам Етирмишли, на территории страны толчки происходят ежедневно: "В январе в Азербайджане произошло 4 толчка магнитудой выше 3. Эти толчки произошли в Каспийском море и Мингячевире".

Директор центра подчеркивает, что толчки в Мингячевире произошли на большой глубине и не ощущались: "Если бы это землетрясение произошло на меньшей глубине, могли быть серьезные последствия. Потому что Мингячевир до сих пор не до конца изучен с сейсмологической точки зрения. Хоть этот вопрос постоянно поднимается, никаких исследований не проведено. Мингячевир сейчас самая опасная зона для Азербайджана, потому что там непосредственно под водным бассейном проходят разломы".