Лукашенко: «Наступил момент истины, я встречусь с Путиным»

Лидеры России и Беларуси могут провести личную встречу в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил Александр Лукашенко, назвав будущие переговоры «моментом истины» в отношениях двух стран.

По словам президента Беларуси, Минск не намерен «ломать добрые отношения» с Россией, инициатором которых был он сам.