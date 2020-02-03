Лукашенко: «Наступил момент истины, я встречусь с Путиным»
Лидеры России и Беларуси могут провести личную встречу в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил Александр Лукашенко, назвав будущие переговоры «моментом истины» в отношениях двух стран.
По словам президента Беларуси, Минск не намерен «ломать добрые отношения» с Россией, инициатором которых был он сам.
«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил», — заявил Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Белорусский лидер также подчеркнул важность того наследия, которое оставляет после себя каждый политик.
«Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко также заявил, что Минск стремится к самым теплым и дружеским отношениям с «братским народом». Однако свою внешнюю политику Беларусь будет определять сама, как суверенная и независимая страна.