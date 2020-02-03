Коронавирус добрался до Бельгии

Бельгия стала очередной страной на пути китайской вирусной пневмонии, которая экспоненциально распространяется по миру.

По данным бельгийского Минздрава, первый случай заболевания зафиксирован у женщины, вернувшейся из города Ухань — очага заболевания.

В общей сложности, из китайского города приехали девять граждан Бельгии, которые сразу были направлены в военный госпиталь для проверки.

Отмечается, что заболевшая находится в стабильном состоянии, ее перевели в больницу Брюсселя.

«Все девять соотечественников, которые вернулись в воскресенье вечером из Уханя, прошли в военном госпитале тщательные проверки. У одной из них выявлен коронавирус», — цитирует газета Le Soir сообщение Минздрава.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались уже 425 человек, число заболевших достигло 20 438 человек. Вне Китая заражены почти 150 человек, в том числе двое — в России.