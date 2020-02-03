Лукашенко о задержании директоров сахарозаводов: Такого «еще не было»

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил задержания в стране директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара через торговый дом в Москве.

Лукашенко заявил во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», что такого в Беларуси «еще не было», передает БелТА.

«Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», – рассказал президент.

Он добавил, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.