Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 5 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-7, днем 9-14 тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах снегопад, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 11-16 тепла, в горах ночью от двух мороза до трех тепла, днем 4-9 градусов тепла.
Завтра на Апшероне на фоне снижения атмосферного давления ожидается южный ветер, неблагоприятный для метеочувствительных людей.