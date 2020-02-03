А ведь без ВТО Азербайджану хорошо наш комментарий
На экономическом совещании по итогам прошлого года президент Ильхам Алиев подчеркнул важность деятельности двусторонних межправительственных комиссий, функционирующих со многими странами. Главную функцию этих комиссий глава государства видит в изучении новых возможностей для деятельности местных компаний в зарубежных странах с целью экспорта азербайджанской продукции в эти страны, для участия их в тендерах. А внешнеторговые связи расширяются, и немалую роль в этом играют межправкомиссии.
В прошлом году правительство добилось успешных показателей во внешней торговле. И это, по мнению вице-премьера Шахина Мустафаева, удалось благодаря работе, проводимой с главными торговыми партнерами Азербайджана. В первую очередь, эта работа была осуществлена в тесной связи с соседними странами, с большей частью которых работают межправкомиссии, а с азербайджанской стороны эти комиссии как раз и Шахин Мустафаев возглавляет. И 14-процентный рост в ненефтяном экспорте был достигнут во многом именно в результате работы этих комиссий, что наглядно можно показать на примере главного торгового партнера по ненефтяному экспорту - России.
Азербайджан является самым крупным рынком сертифицированной продукции для ненефтяного экспорта. С учетом этого фактора по указанию главы государства в России создано первое торговое представительство Азербайджана, которое функционирует уже более двух лет. А сегодня в этой стране, кроме торговых представительств, действуют еще и винные дома. Но президент Алиев утвердил новую дорожную карту, отражающую развитие связей между двумя странами в рамках межправкомиссии. В этом документе и в приложенном к нему плане мероприятий четко отмечены шаги по увеличению торгового оборота между странами. По итогам прошлого года рост двустороннего торгового оборота уже составил более 20%. Но дорожная карта предусматривает новые меры по повышению торгового оборота с Россией. Причем не только количественного, но и качественного. В частности, намечены рост электронного обмена между странами и отдельными ведомствами, упрощение проводимых процедур, а также улучшение инфраструктурного обеспечения.
И это не просто заметки на бумаге. Достаточно отметить, что в конце прошлого года было завершено строительство давно ожидаемого нового моста над рекой Самур, состоялось его открытие. А разве может реализация такого важного инфраструктурного проекта не оказать позитивного влияния на торговый обмен между двумя странами, рост транзитных перевозок? Но в рамках межправкомиссии уже проводится работа по реализации новых инфраструктурных проектов. Так, в этом и предстоящих годах стороны намерены проделать большую работу по улучшению инфраструктурного обеспечения во всех трех погранично-пропускных пунктах.
Это, конечно, будет способствовать и росту туризма, так как многие российские туристы прибывают в нашу страну по автомобильным и железным дорогам. Не случайно ведь значительно увеличилось в последнее время число туристов, приезжающих из России. С учетом этого уже изучаются вопросы по внедрению в Азербайджане российской системы денежных переводов «Мир», что позволит увеличить ими безналичные операции. И если эта система будет соответствовать азербайджанской экономике и интересам нашей страны, то в ближайшем будущем она будет внедрена. В результате применения этой системы ожидается рост туристических возможностей, а также валютных поступлений в Азербайджан.
Но если рост торговых связей с Россией у Азербайджана носит традиционный характер, то прошлый год был особенно успешным и с точки зрения связей с Китаем. Трудно переоценить значение участия президента Ильхама Алиева в международной конференции «Один пояс, один путь» в Пекине. В рамках встречи главы государства с лидером Китая Си Цзиньпином были подписаны контракты на сумму 800 млн долларов.
И их реализация уже началась. По сравнению с предыдущими годами в экспорте в Китай наблюдается положительная динамика роста, в этой стране открыто несколько торговых и винных домов. А какую роль может сыграть китайский рынок для продукции сельхозпереработки Азербайджана, трудно даже представить. Благодаря деятельности нашего торгового представительства уже достигнуты значительные результаты в росте ненефтяного экспорта и торгового оборота, развиваются связи и по другим направлениям. Нельзя, к примеру, не отметить успехи в секторах транспорта и логистики. Уже обеспечиваются транзитные контейнерные перевозки из Китая через территорию Азербайджана в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.
Даже с подсанкционным Ираном межправкомиссия добилась хороших результатов. Только в торговом обороте с Ираном рост составил свыше 30% процентов. А такой результат на фоне сложившейся в регионе сложной ситуации действительно многое значит. Но Баку в сотрудничестве с Москвой и Тегераном усиленно развивает транспортный коридор Север-Юг. Уже строятся автомагистрали, ремонтируются железные дороги, большая часть этих работ на территории Азербайджана близка к завершению. А новый автомобильный мост на азербайджано-иранской границе, а также магистральной дороги Баку-граница с Россией, о чем накануне подробно говорил президент И.Алиев, приведут примерно к двукратному сокращению потерь времени при прохождении грузовых автомобилей через Азербайджан. А это улучшит условия для движения грузовых автомобилей в направлениях Север-Юг, Север-Запад, Юг-Запад и привлечет новых перевозчиков.
Некоторые критики обвиняют правительство Азербайджана в том, что оно намеренно препятствует вступлению в ВТО и прочие международные и региональные организации, что, дескать, раскроет многие недостатки в экономике страны. Но заметный рост торгового оборота, в том числе и с соседними странами, дает повод усомниться в таком подходе. Только с Турцией торговый оборот в прошлом году достиг 4 млрд долларов, хотя долгое время правительство грезило мечтой довести этот показатель хотя бы до 3 млрд долларов. Азербайджан успешно работает как в двустороннем, так и в многосторонних форматах, особенно в энергетической и транспортной сферах. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, никакая страна не может стать транзитной без сотрудничества с соседями. А Азербайджан, не имеющей выхода к открытому морю, сегодня превратился в один из международных транспортных центров благодаря продуманной политике и взаимовыгодным отношениям с соседями. В то же время правительство не отказывается и от вступления в ВТО. Но только на приемлемых условиях…