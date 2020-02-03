Эльдар Алиев, отдел экономики 13:58

На экономическом совещании по итогам прошлого года президент Ильхам Алиев подчеркнул важность деятельности двусторонних межправительственных комиссий, функционирующих со многими странами. Главную функцию этих комиссий глава государства видит в изучении новых возможностей для деятельности местных компаний в зарубежных странах с целью экспорта азербайджанской продукции в эти страны, для участия их в тендерах. А внешнеторговые связи расширяются, и немалую роль в этом играют межправкомиссии.

В прошлом году правительство добилось успешных показателей во внешней торговле. И это, по мнению вице-премьера Шахина Мустафаева, удалось благодаря работе, проводимой с главными торговыми партнерами Азербайджана. В первую очередь, эта работа была осуществлена в тесной связи с соседними странами, с большей частью которых работают межправкомиссии, а с азербайджанской стороны эти комиссии как раз и Шахин Мустафаев возглавляет. И 14-процентный рост в ненефтяном экспорте был достигнут во многом именно в результате работы этих комиссий, что наглядно можно показать на примере главного торгового партнера по ненефтяному экспорту - России. Азербайджан является самым крупным рынком сертифицированной продукции для ненефтяного экспорта. С учетом этого фактора по указанию главы государства в России создано первое торговое представительство Азербайджана, которое функционирует уже более двух лет. А сегодня в этой стране, кроме торговых представительств, действуют еще и винные дома. Но президент Алиев утвердил новую дорожную карту, отражающую развитие связей между двумя странами в рамках межправкомиссии. В этом документе и в приложенном к нему плане мероприятий четко отмечены шаги по увеличению торгового оборота между странами. По итогам прошлого года рост двустороннего торгового оборота уже составил более 20%. Но дорожная карта предусматривает новые меры по повышению торгового оборота с Россией. Причем не только количественного, но и качественного. В частности, намечены рост электронного обмена между странами и отдельными ведомствами, упрощение проводимых процедур, а также улучшение инфраструктурного обеспечения. И это не просто заметки на бумаге. Достаточно отметить, что в конце прошлого года было завершено строительство давно ожидаемого нового моста над рекой Самур, состоялось его открытие. А разве может реализация такого важного инфраструктурного проекта не оказать позитивного влияния на торговый обмен между двумя странами, рост транзитных перевозок? Но в рамках межправкомиссии уже проводится работа по реализации новых инфраструктурных проектов. Так, в этом и предстоящих годах стороны намерены проделать большую работу по улучшению инфраструктурного обеспечения во всех трех погранично-пропускных пунктах.

Это, конечно, будет способствовать и росту туризма, так как многие российские туристы прибывают в нашу страну по автомобильным и железным дорогам. Не случайно ведь значительно увеличилось в последнее время число туристов, приезжающих из России. С учетом этого уже изучаются вопросы по внедрению в Азербайджане российской системы денежных переводов «Мир», что позволит увеличить ими безналичные операции. И если эта система будет соответствовать азербайджанской экономике и интересам нашей страны, то в ближайшем будущем она будет внедрена. В результате применения этой системы ожидается рост туристических возможностей, а также валютных поступлений в Азербайджан. Но если рост торговых связей с Россией у Азербайджана носит традиционный характер, то прошлый год был особенно успешным и с точки зрения связей с Китаем. Трудно переоценить значение участия президента Ильхама Алиева в международной конференции «Один пояс, один путь» в Пекине. В рамках встречи главы государства с лидером Китая Си Цзиньпином были подписаны контракты на сумму 800 млн долларов.