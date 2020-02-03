В правительстве Украины произошли перестановки

В украинском правительстве произошли перестановки, Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий. Об этом сообщает «Украинская правда».

Бабак заверила, что порадоваться ее увольнению у злопыхателей не получится, поскольку начатая властью антикоррупционная кампания «не имеет обратного пути». При этом политик отметила, что в строительной отрасли страны царит коррупция, а различные кланы пытаются сохранить сферу своего влияния.

Бабак стала первым министром, ушедшим в отставку из правительства Алексея Гончарука. В то же время на пост министра развития общин и территорий был назначен Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 278 народных депутатов. Также он стал новым вице-премьер-министром Украины.

Ранее Шмыгаль работал на должности главы администрации Ивано-Франковской области. Президент Украины Владимир Зеленский называл его «очень мощным менеджером».