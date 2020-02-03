Сотрудницам университета в Каире запретили носить никаб

Каирский университет Айн-аш-Шамс запретил женщинам-преподавателям и другим сотрудницам носить на работе никаб (полностью закрывающую лицо и фигуру женскую мусульманскую одежду), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Al-Masry al-Youm.

"Ректор университета Айн-аш-Шамс Махмуд Матини издал постановление о запрете носить никаб членам педагогического коллектива и вспомогательному персоналу всех факультетов и институтов во время чтения лекций, проведения теоретических и практических занятий, посещения лабораторий и подготовки персонала", - говорится в сообщении.

Запрет на никаб в университете Айн-аш-Шамс введен спустя неделю после того, как египетский суд оставил в силе аналогичное распоряжение ректора Каирского университета. В сентябре 2015 года преподавателям университета запретили носить никаб из-за жалоб, что сотрудницы не могут нормально общаться со студентами. В 2016 году некоторые недовольные этим решением сотрудницы обратились в суд, чтобы добиться отмены запрета. 27 января 2020 года Высший административный суд Египта своим окончательным и не подлежащим обжалованию постановлением поддержал ректорский запрет.