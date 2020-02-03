Президент Болгарии выразил недоверие правительству и обвинил в распаде государственности

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.

«На протяжении трех лет я призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан. Но, к сожалению, этого не происходит. Сегодня мы свидетели острого кризиса в управлении на всех уровнях. Отсутствие воли к проведению реформ, к борьбе с коррупцией и хищениями, методичное нарушения закона и морали довели Болгарию до паралича целых общественных систем и властных органов. ... Это правительство ведет к распаду государственности, этому надо положить конец», – заявил Радев, передает ТАСС.

Он выразил недоверие правительству, «которое не работает в интересах болгарских граждан и несет ответственность за острый кризис в обществе».