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Сегодня в бакинском офисе Европейского регионального офиса по усилению потенциала Международной таможенной организации состоялось открытие «Зимней школы» по теме «Таможенная оценка». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. В мероприятии приняли участие начальник Академии Государственного таможенного комитета Гулу Новрузов, глава Европейского регионального офиса по усилению потенциала Асар Ченгел, глава Секретариата сети международных таможенных университетов Михаил Кашубский, сотрудники Академии Государственного таможенного комитета, инструкторы, студенты местных и иностранных вузов.

Выступивший на мероприятии начальник Академии ГТК Гулу Новрузов рассказал о реформах в таможенной сфере, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева. В то же время было отмечено, что повышение уровня таможенного образования было определено как приоритетное направление реформ в таможенной службе. Начальник Академии сказал, что руководимое им высшее учебное заведение является одним из членов Сети международных таможенных университетов, что в рамках этого сотрудничества готовится план деятельности на 2020 год и в текущем году будет реализован ряд мероприятий. Гулу Новрузов отметил, что открытие «Зимней школы» по теме «Таможенная оценка» является одним из таких мероприятий.

Начальник Академии подчеркнул важность всех тем, затронутых в программе, и рекомендовал участникам воспользоваться знаниями инструкторов, обменяться опытом и пожелал им успехов в мероприятии. Затем выступили глава Секретариата сети международных таможенных университетов Михаил Кашубский и глава Европейского регионального офиса по усилению потенциала Асар Ченгел, которые рассказали о важности «Зимней школы» и выразили уверенность, что это мероприятие внесет особый вклад в развитие будущего сотрудничества. Основной целью организации «Зимней школы» является информирование обучающихся таможенному делу студентов внедренным Сетью международных таможенных университетов новшествам, и в то же время проведение пропаганды и формирование навыков академического написания в различных областях.