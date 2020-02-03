В Польше сломался бронированный лимузин Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон начал свой запланированный двухдневный официальный визит в Польшу с неожиданной поломки автомобиля, сообщает местное издание Dziennil.pl.
По информации СМИ, первым этапом командировки Макрона в Польше должна была стать личная встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Сообщается, что неожиданная поломка машины случилась аккурат после встречи политиков. Тогда личный бронированный лимузин Макрона отказался заводиться, и служба охраны была вынуждена пересадить политика в простой Citroen. Известно, что первоначальное авто президента Франции принуждало к модели Renault Espace.