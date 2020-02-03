Эрдоган: Турция не будет обострять отношения с Россией

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, кто встанет с гневом, сядет с ущербом для себя. Сядем и все обсудим. Я могу позвонить президенту Владимиру Путину во вторник", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев.