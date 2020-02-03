ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Говорить о начале эпидемии всемирного масштаба в связи с коронавирусом типа 2019-nCoV пока рано. Об этом заявила глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан на пресс-конференции во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее словам, пока речь идет о стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами. «Мы пытается погасить каждый из этих очагов», — отметила Бриан.

Ранее о высокой вероятности перерастания распространения 2019-nCoV в пандемию предупредил бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб, его цитировал телеканал CNBC.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии». А еще ранее ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.