Нетаньяху хочет лишить арабов гражданства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил США включить в «сделку века» по урегулированию конфликта с Палестиной пункт о смене гражданства части арабов, лишив их таким образом официальных связей с Израилем. Об этом сообщает Haaretz.

Речь идет людях, проживающих в так называемом треугольнике — концентрации городов и деревень израильских арабов рядом с линией демаркации. Они приобретут гражданство Палестины после возможного вхождения этой территории в ее состав. Озвученная администрацией формулировка не предполагает никакого механизма, позволяющего живущим там арабам сохранить израильское гражданство, если они этого захотят.

Отмечается, что Нетаньяху попросил включить эту идею в план одного из авторов сделки — зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Идея лишения гражданства израильских арабов поддержана различными правыми политиками в Израиле. Против такого развития событий резко выступает «Объединенный список» — альянс арабских партий. Там считают, что это опасная попытка Нетаньяху лишить гражданства 400 000 арабов — граждан Израиля, которые родились в этой стране, дает четкий сигнал, что им здесь не рады.