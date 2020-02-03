Конгрессмен Адам Шифф: «Трамп может отдать Аляску России»

Президент США Дональд Трамп может отдать Аляску России в обмен на поддержку со стороны Москвы. Об этом заявил член Конгресса США, демократ Адам Шифф, передает Washington Examiner.

4 февраля Шифф выступил с заключительными замечаниями в суде на слушании об импичменте Трампа.

«Он может предложить Аляску русским в обмен на поддержку на следующих выборах», — заявил демократ.

Кроме того, Шифф считает, что, если импичмент Трампа не состоится, президент США может перебраться в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде и передать управление страной в руки своего зятя Джареда Кушнера.