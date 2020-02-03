Суд выдал ордер на арест экс-президента ЮАР

Высший суд города Питермарицбург выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, сообщает РИА Новости.

В октябре сообщалось, что Высший суд города Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал перенес процесс по делу Зумы на 2020 год. В суде стороны согласились с тем, что досудебное предварительное слушание назначено на 4 февраля, а само разбирательство должно начаться 13 апреля 2020 года.

Национальное управление судебных преследований (NPA) запросило у суда ордер на арест Зумы, так как он не явился на заседание во вторник. По словам государственного адвоката Билли Даунера, неявка обвиняемого в суд считается уголовным преступлением.

NPA также запросило медицинскую документацию бывшего президента для обоснования утверждений о том, что он болен и поэтому не смог принять участие в судебном слушании. Ордер на арест вступит в силу 6 мая.