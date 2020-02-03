Икрам Нур, автор haqqin.az 18:50

Каир отверг резолюцию Палестинской автономии, осуждающую план Трампа, известный также как «сделка века». Однако от дискуссий по этому вопросу египетская сторона продолжает уклоняться, ограничиваясь призывами «тщательно изучить видение США». Арабская общественность, включая египетскую, негодует и обвиняет ас-Сиси в «пассивности» по самому животрепещущему для мусульман всего мира вопросу, откровенно не понимая, что перед Египтом сейчас стоят более важные проблемы. Египту не до «сделки века» — ему грозит катастрофа, причем – сразу на нескольких направлениях. Десятилетиями копившиеся проблемы страны разом и вдруг встали перед Каиром со всей остротой. И, как выяснилось за время, прошедшее с «арабской весны», простой сменой власти их не решить.

Начнем с главного - население Египта приближается к 100 миллионам, как ожидается, эта цифра отразится на специальном счетчике цифровом государственного статистического агентства уже в феврале нынешнего года. Примечательно, что президент Абдель-Фаттах ас-Сиси определяет рост демографического давления в стране и связанные с этим вызовы столь же серьезными, как и терроризм. Конечно, рост населения – проблема и в других мусульманских странах, и в государствах Африки, но в Египте все куда драматичнее. Хотя бы потому, что 97% населения живут всего на 8% территории страны. И сегодня плотность населения не только в городах, но и вообще в любых населенных пунктах приближается к совершенно экстремальному показателю – 1400 человек на квадратный километр. В ближайшие годы число работоспособного населения составит около 80 миллионов человек, 75% из которых (60 миллионов, чтобы было понятно) – в возрасте моложе 29 лет. Чтобы обеспечить такое количество граждан работой и доступом к образовательным услугам – экономика страны должна расти на 7,5% в год, то есть – темпами Китая и Индии 10-х годов нынешнего столетия. Реальный же рост составляет по официальным данным около 5%, а по другим, более взвешенным данным – и вовсе около 4%, то есть – практически в два раза меньше необходимого. Это означает, что в стране появилась и продолжает расти количество молодых людей, не имеющих перспективы благополучного будущего, с крайне ограниченным доступом к социальным лифтам, «горючая масса», готовая пойти в криминал, к экстремистам, на новую площадь Тахрир – куда угодно, лишь бы выплеснуть свое недовольство и получить хоть какой-то, пусть и призрачный, шанс найти свое место в этой жизни.

Нужно ли говорить, что пылающий терактами Синай – буквально несколько часов назад пришла информация об очередном тамошнем теракте, взорванной ветке газопровода Израиль-Египет в районе города Бир-эль-Абд (мухафаза Северный Синай) — это как раз и есть вероятный вариант будущего, ожидающего всю страну. Ливия, Сирия и даже Сомали - совсем неподалеку, так что слишком уж невероятным такой сценарий для Египта не кажется. Официальный Каир, местные чиновники, кстати, делают вид, что ничего такого слишком уж страшного-то не происходит. Более того, некоторые из них вообще утверждают, что они с проблемой успешно борются. Ну а как иначе – «президент сказал, что эту опасность надо преодолеть, вот мы, всем государственным аппаратом Египта ее почти уже и победили, в полном соответствии с указаниями дорогого фельдмаршала». Речь, конечно же, о программе «Двух достаточно», которая бросает вызов традициям многодетных семей в сельской местности. Ее предварительные итоги, возможно, и впечатляют. Так, если в 2014 коэффициент рождаемости составлял 3,5, то в 2019 – уже 3,1. Что, в переводе с бюрократического означает простую вещь – если при сохранении прежнего коэффициента население Египта в 2025 году составило бы примерно 191 миллион человек, то при нынешнем – «всего» 153 миллиона. Все на тех же 8% территории страны и при недостаточном росте экономики – облегчение выходит какое-то, мягко говоря, не слишком впечатляющее.

К демографическому давлению, терроризму и стремительному обнищанию масс - о чем haqqin.az уже рассказывал ранее - к трем этим «казням египетским» добавилась еще одна: возможная засуха. Вполне, кстати, рукотворная, имеющая четкую географическую привязку и название - гидроэлектростанция «Хидасэ» («Возрождение») в Эфиопии, строительство которой идет полным ходом на притоке Голубого Нила, протекающего через территорию этой страны. Завершение ее сооружения и пуск в эксплуатацию этого «Возрождения» обернется для Египта резким сокращением объемов воды, поступающих в страну непосредственно из самой реки. Согласно оценке экспертов, из 50 миллиардов кубов в год, которые получала египетская сторона два года назад - в 2019 году, правда, этот объем снизился до 44.5 миллиардов кубов - ежегодные потери могут достигать 10 миллиардов кубических метров нильской воды, пятую часть. И все это еще до того, как Эфиопия соорудит искусственное водохранилище, которое будет располагаться за плотиной. В итоге, помимо прочих негативных последствий, это обернется для Египта потерей 21% сельскохозяйственных угодий. От тех 8 процентов территории, на которых сегодня ютятся египтяне, будет откушен еще немаленький кусок, а сельское хозяйство сократится на почти полтора миллиона рабочих мест.

Президент Сиси клянется своим гражданам, что недостатка в воде не будет и правительство инвестирует значительные средства в опреснительные сооружения. Но те объекты, которые продолжат работать на базе традиционных источников энергии, приведут в результате к дальнейшему росту цен на воду – при том, что, начиная с 2014 года, эти цены выросли более чем на 300 процентов. Египет уже импортирует около 50 процентов потребляемых зерновых культур, и при негативном для него сценарии ему придется в значительной степени увеличить импорт, оплачивая его в твердой валюте из своих валютных резервов. Более того, средняя квота воды на душу населения - около 600 куб. в год - скорее всего, снизится до уровня, который считается уровнем бедности. В январе нынешнего года три стороны «водного конфликта» - Египет, Эфиопия и Судан - безуспешно пытались выработать проект соглашения, чтобы достичь хоть какого-то согласия для решения серьезной проблемы. Безрезультатно. В первых числах февраля они встретились в Вашингтоне, в надежде, что, возможно, хоть американцы помогут разобрать существующий между тремя странами клубок противоречий. Конкретного результата нет, «стороны договорились продолжить взаимные консультации». Египет в прошлом уже предупреждал Эфиопию, что если она продолжит возводить комплексы гидротехнических сооружений с целой сетью плотин, то не исключен военный конфликт с целью решения проблемы. После нескольких безрезультатных попыток договорится – воинственная риторика в Каире становится все слышнее.