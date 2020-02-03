Эрдоган: «Режим Асада ответит за обстрел турецких военных»

«Обстрел турецких военных в Идлибе – открытое нарушение соглашений по Сирии. Режим Башара Асада безусловно поплатится за свои действия». Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Украину.

«Операции вооруженных сил Турции в Идлибе стали серьезным уроком для режима Асада. Турция не остановится и со всей решимостью продолжит операции в Сирии», - сказал глава турецкого государства.

По его словам, наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации играют ключевую роль и продолжат функционировать. Проводятся работы по их укреплению.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск несмотря на то, что оповестили о координатах движения своих военных. В результате погибли шесть военнослужащих.