Эйнулла Фатуллаев 18:59

Вместо предисловия Мир стремительно погружается в политическое средневековье: огонь затяжной революционной весны, феодальные локальные войны с империалистическим окрасом, военные хунты и мятежи, абсолютизация власти, хищническая борьба за национальные богатства и средства производства… Большой полыхающий пожар покрывает все пространство – от Латинской Америки до Ближнего Востока. Мир стал непрогнозируемым, расшатана вера в стабильный завтрашний день, а либеральные надправительственные институты, некогда символизировавшие божественную политическую справедливость, – с недавних пор всего лишь мифическая химера, ложный вымысел, пустая идея, развеянная мечта.

Новый мир покоится на прахе святых политических безукоризненных писаний – Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Европейской конвенции и многих других столпов погибшей человеческой сверхцивилизации. А когда-то трагедия одного человека, слезы одного ребенка или насилие одного комбатанта могла поразить и возмутить весь мир. Увы, безжалостные средневековые реалии вновь нарушили человеческий покой. Кто бы мог бы четверть века назад допустить саму мысль о реальности крестовых походов и мировых битв за Иерусалим, победного марша восточных армий по Леванте, бесцеремонного вторжения армий одних государств на территорию пусть даже слабых и беззащитных стран…? Мировая постялтинская система сдержек и противовесов не только прогнила, но и рухнула, о чем мы неоднократно писали и рассуждали, а образовавшийся правовой вакуум и нигилизм узаконил право сильного. Теперь любое государственное преступление оправдывается национальными интересами. Обратимся к логике поведения могущественных держав. К примеру, CША могут в один прекрасный день вынести смертельный вердикт члену правительства другой страны. И убить его. Это – не теракт! Что вы? Всего лишь превентивная мера и борьба с терроризмом.

...И все это правомерно, ибо объясняется приматом национальных интересов. Убивать политиков можно, но сажать нельзя! Столь пространное, многословное, но исчерпывающее предисловие к фактической стороне нашего повествования объясняется глубоким осознанием сегодняшней международной обстановки, сложившейся вокруг Азербайджана. И вопрос не в хрупкой конструкции формата карабахского урегулирования, которую может оборвать одно из безответственных и самонадеянных заявлений авантюрного Пашиняна. И в непредсказуемости супердержав, отвергших императивную норму права в угоду примату геополитических интересов. В данном случае речь идет о новых попытках заведомо ложной интерпретации внутренней политики Азербайджана. После освобождения главных фигурантов громких политических дел пресловутый скандальный вопрос амнистированных политзеков должен был сойти с повестки дня номинальных европейских международных организаций, которые вышли на свет при одном миропорядке, а функционируют при качественно ином. Евросоюз отказывается от расширения на Восток, а его придаток – Совет Европы все еще преследует цель расширения демократических и либеральных свобод на Восток. Какой-то абсурдный тупик, в котором оказалась цепь стран, все еще соединенных в этом сообществе правилами политического этикета – государства остаются в бессмысленной организации из вежливости, либо из соображения не оставлять трибуну противнику. И вот Совет Европы вновь обратил свое внимание на Азербайджан, точнее проблему политзаключенных в Баку. Некто подсчитал в Азербайджане 130 политзеков.

И абсолютное большинство «жертв репрессий» - участники развернутого политического шиитского ислама, не скрывающих своего истинного намерения – демонтажа светского конституционного устройства, зеленой революции и создания теократического режима, как в Иране. Конечно же, можно предаваться долгим и пространным либеральным дискуссиям о противоречии права на самовыражение с угрозой конституционному устройству. Особенно после убийства одного из лидеров перманентной шиитской мировой революции Касема Сулеймани. Заметим, убийства без суда и следствия! Спрашивается – значит, следуя логике европейских политиков, поддержавших убийство Сулеймани, физически устранять политиков можно, а вот применять в их отношении законные меры в соответствии с уголовным и процессуальным законодательством нельзя?! А ведь большую часть заключенных, на освобождении которых настаивают европейские политики, составляют последователи Гаджи Талеха и других исламских лидеров, призывавших своих сторонников к свержению светской власти и созданию исламской республики!

Допустим этот аргумент не работает. И судя по европейской логике, то, что не позволено лидерам шиитского ислама в Иране, позволено шиитским лидерам в Азербайджане. Но как объяснить полное игнорирование политически мотивированных арестов в Армении? Парадоксально, но в те самые часы, когда европарламентарии обсуждали проблему исламских узников в Азербайджане, по Еревану прокатилась волна арестов оппонентов Пашиняна и новых лидеров армянского гражданского общества. Дело Нарека Маляна Особое внимание и озабоченность вызывает дело основателя нового общественно-политического движения «Вето» Нарека Маляна. Это новое движение появилось на первой волне разочарования нового армянского революционного «правительства любви». Н.Малян и его соратники обвиняют Пашиняна и его «соросовское окружение» в предательстве национальных интересов Армении. Именно движение «Вето» выступает организатором протестного движения и массовых акций в Ереване. Н.Малян – классический центрист, либерал, правозащитник и расследователь громких государственных преступлений в Армении, в которые вовлечены влиятельные имена из окружения Пашиняна.

В последние полгода Н.Малян привлек общественное внимание в Армении тремя мощнейшими акциями: выступлениями против засилья американского магната Дж.Сороса, который манипулирует новым правительством с помощью «телефонного права» и «заокеанских директив», массовыми шествиями в поддержку политзаключенного №1 в Армении Роберта Кочаряна и своим громким расследованием системной наркоторговли и ввоза на территорию Армении из соседней Грузии в автомобилях с дипломатическими номерами большого груза наркотиков. Наконец, в середине января, Н.Малян в прямом эфире фейсбука обращается с крайне неприятными вопросами к главе Службы национальной безопасности Армении Артуру Гагиковичу Ванецяну. Обращение Н.Маляна происходит сразу же после неожиданной отставки советника Пашиняна Арсена Харатяна. В своем обращении Н.Малян спрашивает главу спецслужб о соответствии действительности муссируемых в госаппарате слухов о причастности А.Харатяна к поставкам крупных партий наркотиков из Грузии в Армению. Гражданский активист просит главу СНБ разобраться с участием А.Харатяна в организации наркоторговли. При этом по информации Н.Маляна, советник Пашиняна ввозил наркотики на дипломатических автомобилях, и посол Армении в Грузии тоже был вовлечен в эту преступную схему наркотранзита. Наконец, Малян требует возбуждения уголовного дела и детального скрупулезного расследования предоставленных им фактов. Что же происходит дальше? А дальше правительство Пашиняна и спецслужбы устраивают маски-шоу самому возмутителю армянского спокойствия. Так ведь в правовом и демократическом государстве, о строительстве которого с высокой трибуны заявляет Пашинян, гражданского активиста непременно пригласили бы спецслужбы и органы следствия, побеседовали, спросили бы об источниках столь важной информации. Однако, с Маляном поступают в лучших традициях свирепствующей диктатуры. Вооруженные люди в масках и в камуфляжной военной форме средь бела дня насильственно похищают гражданского активиста. Эту печальную новость армянской общественности сообщил экс-депутат Мигран Акопян. И как выяснилось впоследствии, задержавшие активиста автоматчики в масках являлись сотрудниками так называемого Шестого управления – Главного управления по борьбе с оргпреступностью полиции Армении. Похищение-арест политика вызывает бурю негодования и шквал эмоций в Армении.

Но ни посольство США в Армении – самое крупное в мире с персоналом в несколько сот сотрудников, ни европейские организации не замечают исчезновения Маляна. Им как-то неинтересной и малопривлекательной кажется вся эта запутанная история с правами человека. Права человека? Так Малян – критик Сороса, а сам Пашинян – друг. А во внутренние дела друзей, тем более в дружественный монастырь со своим уставом не влезают. Другое дело – Азербайджан, мечеть и шииты. «Не поймете вы их никогда. Для них Армения – это одно из первых христианских государств в истории. Они – свои», - уверяет нас известнейший российский журналист Дмитрий Дибров. И какими аргументами возразить Диброву после инцидента с Маляном? Но это еще не все. История с арестом Маляна все еще бурно продолжается. Армянское гражданское общество, разочарованное индифферентностью американцев и европейцев, теряются в догадках – за что же власть Пашиняна обратила свой террор против общественно-политического деятеля?! Кто-то уверен, что это месть за обвинение против Арсена Харатяна в покровительстве наркоторговли. Кто-то считает, что Маляна наказали из-за его рьяной критики всесильного секретаря Совбеза Армена Григоряна. Но вот определенная часть общества убеждена в том, что гражданского активиста заказала глава Фонда Сороса в Армении Лариса Минасян. Во всяком случае, глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян обратил внимание на весьма странное совпадение. В день ареста Маляна, глава армянского отделения Института Открытого Общества Лариса Минасян готовилась к проведению пресс-конференции. И сама Минасян несколько раз подавала жалобы в полицию на Маляна, который регулярно проводил пикеты перед Институтом с требованием закрытия соросовской организации в Ереване.

Спрашивается – если Малян действительно подозревался в серьезном преступлении – хранении оружия, то почему армянская полиция спустя несколько дней под давлением общественности была вынуждена отпустить его на свободу? И еще – для чего требовалась эта неприглядная акция устрашения? Военный эксперт Карен Вртанесян не смог скрыть своего возмущения: «Буквально на днях во время задержания вооруженного мужчины, напавшего на бизнес-центр «Эребуни-плаза» полиция не применила наручники. А почему здесь такая агрессия?» Маляна не вызывали в полицию, повестки из Следственного комитета он тоже не получал. То есть у правоохранительных органов Армении отсутствовал даже формальный повод для насильственного задержания. Активист правозащитной организации «МедиаЗащитник» Сергей Чаманян бьет в набат: «В то время как террориста с оружием под ручки приглашают в служебный автомобиль главы полиции, гражданского активиста скручивают на улице, валят на землю и запихивают в машину». Дело организации «Адеквад» (аресты Артура Даниеляна, Константина Тер-Накаляна, Азад Анамян и Григор Миносян) Вопиющая вакханалия и произвол в деле Маляна, увы, не единственный пример поднявшейся второй волны политических репрессий в Армении. Еще в 2019 году активисты гражданского общества во главе с известным общественным деятелем Артуром Данеляном учредили неформальную организацию «Адеквад». Будучи крайне обеспокоенными и возмущенными новым поворотом в армянской политике после первых проявлений авторитаризации стиля управления нового главы правительства, вышеупомянутые политические активисты стали подвергать острой критике деятельность Пашиняна.

Даниелян стал открыто заявлять, что Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами во внутренней и внешней политике, и нынешняя власть утратила способность адекватно реагировать на вызовы и потенциальные угрозы. Вот почему эти деятели объявили о создании движения «Адеквад», как бы ненавязчиво и весьма тонко намекая на неадекватность главы правительства. Правительство Пашиняна ответило на этот выпад довольно жестко, сразу же подавив критические голоса. В июне 2019 года Даниелян и учредитель сайта bloqnews.az – автор критических статей Константин Накалян были брошены в тюрьмы. Западные организации, международные правозащитные институты словно сговорившись, с упорным молчанием встретили вторую волну репрессий в Ереване. Пашинян нашел лишь в лице армянского гражданского сектора жесткое и отчаянное сопротивление. И вынужден был отступить. Активистов освободили. Однако, сразу же после ареста Нарека Маляна вторая волна репрессий ударила и по Даниеляну. Лидера инициативы «Адеквад» снова арестовали, и в этот раз на основании серьезных, и конечно же сфабрикованных обвинений. Даниелян и его четверо соратников обвиняются в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Задержание активистов транслировалось в прямом эфире: их тоже взяли довольно жестко, с применением маски-шоу и наручников. Посольство США в Армении, представительства европейских организаций не заметили и этот громкий политический скандал. Высокие институты политической морали не узрели в этом деле особых фундаментальных нарушений прав человека.