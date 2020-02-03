Путин поделился рецептом долголетия и вечной молодости

Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

«Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого», – передает его слова РИА Новости.

По его словам, генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи Путин привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий, сообщает телеканал «360».