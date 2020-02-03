Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой

Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны и "сделать виноватым польский народ". Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся сейчас с визитом в Польше.

"Представляя свои свободные размышления об истории, я хочу сказать, что мы не строим Европу, забывая о Европе. Мы строим Европу, зная историю, защищая ее от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями", - сказал Макрон, выступая перед польскими студентами.

"Риск, который я вижу, - это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века", - цитирует французского лидера РИА Новости.

По его словам, он видит подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. "Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - подчеркнул Макрон.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Польше. Он встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким. Ранее сообщалось, что Польша и Франция договорились возобновить работу «Веймарского треугольника».