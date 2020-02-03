Литва хочет поставлять нефть и газ в Беларусь

Вильнюс предлагает Минску рассмотреть возможность регулярных поставок нефти и газа через Литву, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Беларусь, сообщает Deutsche Welle.

Он напомнил, что в январе через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai в Беларусь была отправлена партия норвежской нефти.

Кроме того, Линкявичюс обсуждает ситуацию с Белорусской АЭС. Литва добивается гарантий соблюдения международных стандартов мер безопасности на станции до начала ее работы.

Это первый визит министра иностранных дел Литвы в Беларусь после четырехлетнего перерыва.