Коронавирус оставил Макао без казино: второй раз за всю историю

В связи с эпидемией коронавируса власти Китая на две недели закроют все казино в специальном административном районе Макао, где находится крупнейший игорный центр в мире.

В Макао работают более сорока казино, выручка которых вшестеро превышает совокупный доход игорных заведений Лас-Вегаса, отмечает The Wall Street Journal.

Глава администрации Макао Хэ Ичэн сообщил, что дата закрытия будет согласована с владельцами казино, которые обещали не принуждать сотрудников уходить в неоплачиваемый отпуск на время остановки работы. Двухнедельный перерыв может привести к падению квартальной выручки казино на 50% по сравнению с прошлым годом. Если заведения закроют на более долгий срок, выручка может упасть более чем на 70%, отмечает сайт телеканала "Дождь".

Это вторая в истории и крупнейшая остановка игорных заведений в Макао. В 2018 году казино закрывались из-за тайфуна – на 33 часа, напоминают авторы статьи.