Эрдоган рассказал, зачем произнес лозунг «Слава Украине!»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время поездки в Киев поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине!».
«Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна?» - сказал турецкий лидер.
По его словам, каждый президент, который приезжает в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. «Как те, кто приезжает к нам, говорит Merhaba Asker! ("Здравствуй, солдат»)», - цитирует Эрдогана РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.