США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2», если Россия попробует его достроить. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на американские диписточники.

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон», - отметил источник.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет издание Корреспондент.net.

В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.

Немецкое издание отмечает, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круза владельцу швейцарской компании Allseas, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, после того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.