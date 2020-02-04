Генсек ООН: ситуация в мире обостряется
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возобновлении эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии.
"От Ливии, Йемена и до Сирии и далее - эскалация возвращается. Оружие поступает. Наступление растет", - приводит РИА Новости слова Гутерриша, сказанные на пресс-конференции.
По словам Гутерриша, в каждом регионе сложилась собственная уникальная ситуация, однако в целом заметен рост нестабильности и напряженности. "Между тем резолюции Совета Безопасности не соблюдаются уже до того, как высохнут чернила", - выражает озабоченность генсек ООН.