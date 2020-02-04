В Армении в рамках уголовного дела, возбужденного по факту смерти солдата Ваграма Авакяна, арестован военнослужащий Давид Мовсисян. Об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

Арестованный военнослужащий – сын экс-депутата армянского парламента от Республиканской партии Аракела Мовсисяна.

Давид Мовсисян обвиняется по части 3 статьи 359 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям) УК Армении (наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет).

Напомним, 30 января в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе смертельное ранение получил 19-летний военнослужащий Ваграм Авакян. По данным следствия, Авакян из закрепленного за ним автомата выстрелил себе в грудь. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства) УК Армении.