В Азербайджане импорт запчастей для сборки автомобилей освободили от пошлин

В "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин" сделаны изменения. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ввоз в страну комплектующих для легковых автомобилей в целях полной промышленной сборки освобождается от пошлины. Таможенная пошлина в размере 15 процентов для других автомобилей остается в силе.

Это постановление вступает в силу через 30 дней после его опубликования и будет действовать в течение семи лет.