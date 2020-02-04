Путин: Поправки к Конституции не для продления моих полномочий

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью… За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», — сказал Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в главный документ страны были сделаны не для продления его полномочий.

Глава российского государства отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке. «Это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия президента? Думаю, что нет, потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», - сказал он, передает ТАСС.

Путин отметил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию необходимо, так как волеизъявление граждан является высшей формой демократии.

«Если мы будем проводить — а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки - всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит, это, по сути, волеизъявление граждан… Это высшая форма демократии», — сказал российский лидер.