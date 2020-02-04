ВТО поддержала Украину в споре с Россией частично
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Российской Федерацией об импорте железнодорожного оборудования. Об этом сообщил РИА Новости знакомый с решением источник.
По его словам, апелляционный орган ВТО частично пересмотрел вердикт панели арбитров и по двум пунктам согласился с Украиной, отклонив доводы российской стороны.
В 2015 году Украина подала иск в ВТО. Киев заявил, что Москва с 2013 года необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих из Украины. В 2018 году Россия выиграла этот спор. В ВТО пояснили, что снижение объемов импорта с $1,7 млрд в 2013 году до $110 млн в 2015-м вызвано не введением систематических ограничений со стороны России, а другими причинами. В августе 2018 года Украина подала апелляцию на решение ВТО.