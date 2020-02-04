Помпео: «Россия не из тех, у которой что-то можно забрать»
Крым для Украины потерян навсегда, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на закрытой встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой в Киеве, передает украинское издание «НВ».
Джапарова просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», уточняет СМИ.
«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — ответил госсекретарь США.
Отметим, что в рамках своего турне Помпео посетил Украину, а также Беларусь, Казахстан и Узбекистан.